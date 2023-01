Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN Waldkirch: Festnahmen nach Rollerdiebstählen

Am Donnerstag, den 12.01.2023, wurden der Polizei binnen kurzer Zeit drei Diebstähle von Motorrollern gemeldet. Während der formellen Aufnahme der Sachverhalte im Polizeirevier hatten parallel dazu Polizeibeamte auf Streife ein Auge auf die entwendet gemeldeten Motorroller. Am frühen Abend stellten die Beamten dann einen der Roller fahrenderweise in einem Waldkircher Stadtteil fest. Nach kurzer Flucht zu Fuß konnten die Beamten die zwei Jugendlichen stellen, die mit dem entwendeten Kleinkraftrad unterwegs waren und nun einem Strafverfahren wegen mehrerer besonders schwerer Fälle des Diebstahls entgegensehen. Die Ermittlungen dauern an.

