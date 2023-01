Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unbekannter dringt in Hotel ein - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Donnerstag, 12.01.2023, in ein Hotel in WT-Tiengen eingedrungen. Nachdem sich der Tatverdächtige an mehreren Stellen des Hotels zu schaffen gemacht hatte, gelang es ihm schließlich, über eine Hintertüre ins Gebäude zu kommen. Im Rezeptionsbereich brach er eine Kasse auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Die Tat dürfte gegen 01:00 Uhr passiert sein. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) bittet um die Mitteilung verdächtige Beobachtungen, insbesondere von verdächtigen Fahrzeugen, im Bereich der Schaffhauser Straße.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell