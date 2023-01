POL-FR: Laufenburg: Streifvorgang zwischen zwei Autos - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Im Rahmen eines Ein- oder Ausparkvorgangs wurde am Donnerstag, 12.01.2023 zwischen 16.30 Uhr und 17.45 Uhr die Fahrertüre und der vordere Kotflügel eines geparkten Seat Ibizas beschädigt. Als Unfallort kommt sowohl der Parkplatz eines Discounters in der Bismarckstraße als auch eines Lebensmittelgeschäfts in der Georg-Ühlin-Straße in Betracht. Am ...

mehr