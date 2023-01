POL-FR: 1. Folgenmeldung zu Freiburg: Brand von Gartenhütte - hier: Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - In der Lehener Straße kam es am heutigen Morgen, 13.01.2023 gegen 05:35 Uhr, zum Vollbrand einer Gartenhütte. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug im Einsatz und konnte das Feuer löschen. Hinweise auf die Ursache liegen zum jetzigen Stand nicht vor. Verletzt wurde niemand. ts Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Thomas Spisla Telefon: 0761 / 882 1015 ...

