Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pressemitteilung der Stadt Freiburg: Entschärfung der Fliegerbombe am Samstagvormittag - Weiter keine akute Gefahr

Freiburg (ots)

Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Lehener Straße 88 sind jetzt Details rund um die Entschärfung bekannt. Eine akute Gefahr besteht weiterhin nicht. Die Zünder der amerikanischen 500-Kilo-Fliegerbombe sollen am Samstagvormittag, 14. Januar, entfernt werden. Aus Sicherheitsgründen ist es notwendig, dass die Gebäude in einem Umkreis von rund 500 Metern evakuiert werden. Von 7.30 Uhr morgens an dürfen sich keine Menschen mehr in den Gebäuden aufhalten.

In dieser Zone sind rund 4000 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet. Welche Häuser betroffen sind und welche nicht, ist dem Plan zu entnehmen, der mit dieser Pressemitteilung verschickt wird. Die entsprechende Allgemeinverfügung samt Lageplan und genauen Straßen und Hausnummern wird noch heute auf www.freiburg.de bekanntgegeben. Die Straßen in dem Sicherheitsradius werden von der Polizei gesperrt. In dem Radius um den Bombenfund liegen auch mehrere Einrichtungen des Universitätsklinikums Freiburg. Über Details der Evakuierung dort wird die Uniklinik gesondert Informieren.

Vollzugsdienst und Gemeindevollzugsdienst der Stadt werden ab Freitagmorgen alle betroffenen Haushalte mit einem Schreiben informieren, dass in den entsprechenden Briefkästen verteilt wird.

In der Halle vier der Messe wird mit Unterstützung der Rettungsorganisationen für die evakuierten Menschen eine Betreuungsstelle eingerichtet, die ab 7.30 Uhr geöffnet ist. Außerdem ist ab Freitagmorgen, 7 Uhr, ein Bürgertelefon geschaltet: 0761/ 201-3488. Hier können sich insbesondere Gehbehinderte und Hilfsbedürftige melden, um Unterstützung zu erhalten.

Hinweis an die Redaktionen: Wenn Sie nach der Entschärfung Bilder von der Bombe machen wollen sowie O-Töne vom Kampfmittelbeseitigungsdienst einholen wollen, melden Sie sich bitte an unter: sebastian.wolfrum@stadt.freiburg.de

