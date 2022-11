Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seniorin von angeblichen Handwerkern bestohlen

Zeugen gesucht

Selfkant-Höngen (ots)

Am Montag (31. Oktober) klingelten zwei bislang unbekannte Männer gegen 17.15 Uhr am Haus einer Seniorin auf der Westerholzer Straße. Sie stellten sich als Dachdecker und Maurer vor und gaben an, einen Hausfassadenschaden reparieren zu wollen. Einer der Männer betrat dann das Wohnhaus, während die Frau mit dem zweiten Unbekannten weiter sprach. Ein dritter Mann, der zuvor noch in einem Transporter saß, kam ebenfalls zum Gespräch hinzu. Nachdem der vorherige Gesprächsführer ebenfalls unter einem Vorwand das Haus betrat, folgte die ältere Frau den Männern nach einiger Zeit. Einen der Unbekannten traf sie in ihrem Wohnzimmer an. Kurz darauf kam der zweite Mann hinzu. Das Duo verließ dann das Haus. Später stellte die Seniorin fest, dass ihre Schmuckstücke entwendet wurden. Die Unbekannten, die zuerst an der Tür schellten, waren beide etwa 175 bis 185 Zentimeter groß und schlank. Der erste Täter war zirka 50 bis 55 Jahre alt, hatte kaum Haare und trug ein kariertes Hemd sowie blaue Jeans. Sein Begleiter war ebenfalls etwa 50 bis 55 Jahre alt und trug eine schwarze Jeans, einen dunklen Pullover sowie eine schwarze Weste. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht oder kann Hinweise auf die Täter geben? Das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen nimmt Informationen telefonisch unter 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei Heinsberg genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell