Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfall nach Überholmanöver

Zeugensuche

Erkelenz-Matzerath (ots)

Am 31. Oktober (Montag) kam es gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße 29, zwischen Erkelenz und Matzerath, zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt sieben Personen leicht verletzt wurden. Ein bislang unbekannter PKW befuhr die K 29 aus Richtung Schwanenberg kommend in Fahrtrichtung Matzerath. Vor dem PKW befand sich ein LKW, den der PKW überholte. In der Gegenrichtung waren zur selben Zeit mehrere PKW unterwegs. Eine Frau sah das Überholmanöver und musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die beiden hinter ihr befindlichen PKW fuhren durch das Bremsmanöver aufeinander. Mehrere Personen mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben sowie über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell