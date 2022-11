Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Testzentren

Heinsberg (ots)

In der Nacht von Montag (31. Oktober), 18 Uhr, auf Dienstag (01. November), 12.45 Uhr, brachen Diebe in zwei Corona-Testzentren ein. Sie erbeuteten hierbei nach ersten Erkenntnissen ein Tablet, einen WLAN-Router, Schnelltests sowie Schutzkleidung. Die Tatorte lagen an der Industriestraße sowie auf der Siemensstraße. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, klärt nun die Kriminalpolizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell