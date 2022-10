Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Aufmerksamer Passant stellt Unfallverursacher - Polizei ermittelt

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen gelang es am Sonntagabend die Verfolgung eines Unfallverursachers aufzunehmen, diesen im Anschluss zu stellen und ihn im Zuge eines Gesprächs sogar dazu zu bewegen, zur Unfallstelle zurückzukehren.

Ein 20 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der, wie sich im Nachgang herausstellte, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, befuhr am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr zunächst die Fratrelstraße in Fahrtrichtung Geibelstraße. Hierbei touchierte er ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Ohne anzuhalten, bog der 20-Jährige nach rechts in die Geibelstraße ab, wo er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem weiteren geparkten PKW kollidierte. Durch den Aufprall wurde das beschädigte Fahrzeug wiederum auf zwei weitere abgestellte Autos geschoben. Der 20-Jährige, der sich mit seinem Mercedes in Richtung Lange Rötterstraße entfernte, beschädigte auf seiner Flucht dann auch noch einen Gehwegpfosten. Ein aufmerksamer Passant erkannte den Fluchtversuch des jungen Fahrers und nahm sofort die Verfolgung auf. Er stellte den Unfallverursacher bereits kurze Zeit später. Im Rahmen eines Gesprächs gelang es ihm schließlich, den 20-Jährigen dazu zu bewegen, an die Unfallörtlichkeit zurückzukehren und das Eintreffen der Polizei abzuwarten. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.

