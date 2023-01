Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Landwasser: Kraftrad im Moosweiher

Freiburg (ots)

Mehrere Hinweisgeber teilten der Polizei den Umstand mit, dass sich ein Kraftrad im Moosweiher befinden würde. Bei derartigen Situationen liegt in der Regel nicht nur ein Diebstahl des Gefährts vor, sondern bei Auslaufen von Betriebsstoffen in den See oder auch andere Gewässer, kann dies mit Gefahren für Flora und Fauna einhergehen.

Die Polizei konnte den Roller nicht mehr auffinden, was dem Umstand geschuldet war, dass der Halter diesen bereits selbst wieder gefunden und letztlich online Anzeige erstattet hat. Er hatte das Fahrzeug der Marke Honda in der Auwaldstraße auf einem Parkplatz geparkt gehabt. Beeinträchtigungen für die Umwelt sind bis zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht bekannt geworden.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können. Wer hat jemanden gesehen, der im Bereich Moosweiher mit einem Kraftrad (Farbe weiß/rot/lila) gefahren ist? Hinweise nimmt das Polizeirevier Freiburg-Nord unter der 0761/882-4221 entgegen.

