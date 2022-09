LPI-EF: Pfandpiraten

Erfurt (ots) - Ein Mitarbeiter einer Tabakfirma stellte am Dienstagvormittag in Erfurt einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten fest. In der Max-Steenbeck-Straße hatte eine unbekannte Person mit Gewalt einen Automaten geöffnet. Dadurch gelangte der Dieb an Bargeld und eine unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln. Nach erster Einschätzung entstand an dem Zigarettenautomaten ein Sachschaden von etwa 700 Euro. (JN) ...

