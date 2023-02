Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230215 - 0195 Frankfurt-Bockenheim: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Frankfurt (ots)

(th) Gestern Abend (14. Februar 2023) kam es gegen 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Ludwig-Landmann-Straße / Fischstein mit Beteiligung eines Motorrollers. Die Fahrerin des Rollers wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 19.30 Uhr kam es auf der Ludwig-Landmann-Straße Fahrtrichtung Heerstraße zunächst zu einem Zusammenstoß zwischen einem Omnibus und einem PKW. Die Fahrzeuge hielten an, wodurch beide Fahrstreifen blockiert wurden. Ein weiterer PKW fuhr hinter dem Omnibus her und bremste ebenfalls ab. Die 43 Jahre alte Rollerfahrerin bemerkte dies offenbar zu spät, fiel beim Bremsmanöver auf die Seite und kollidierte dann mit dem Heck des PKW. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie zunächst von einem Notarzt vor Ort versorgt, und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht wurde.

