Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Per Haftbefehl Gesuchter bricht in Kiosk ein - Festnahme

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Mittwochmorgen, 25. Mai, einen Einbrecher in Hardterbroich-Pesch gestellt und vorläufig festgenommen.

Gegen 3.45 Uhr beobachteten Zeugen einen Mann, der sich an der Rheinstraße mit einem Gullideckel einem Kiosk näherte. Kurz darauf schlug der Verdächtige mit dem Deckel eine Schaufensterscheibe des Geschäfts ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Dort entwendete er die Registrierkasse und flüchtete anschließend mit der Beute.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte zum Erfolg. Beamte nahmen den Mann in der Nähe des Tatortes vorläufig fest. Die Polizei stellte bei der Durchsuchung des 27-Jährigen ein Messer sicher, dass dieser in der rechten Jackentasche mit sich führte. Die Registrierkasse konnte ebenfalls in der Nähe sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen ergaben außerdem, dass gegen den 27-Jährigen bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Einbruchsdelikten besteht. Der Mann wurde am Mittwochmittag in eine JVA gebracht. Gegen ihn wird wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall ermittelt. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell