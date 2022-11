Polizei Hamburg

POL-HH: 221113-1. Zeugenaufruf nach Straßenraub in Hamburg-Winterhude

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.11.2022, 14:40 Uhr

Tatort: Hamburg-Winterhude, Gryphiusstraße

Am Freitagnachmittag wurde in Winterhude eine 82-jährige Frau überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 82-Jährige mit Gehwagen in Begleitung ihrer Enkelin auf dem Weg nach Hause. Nachdem die Enkelin das Mehrfamilienhaus betreten hatte, kam plötzlich ein Mann angelaufen und riss unvermittelt an dem goldenen Armband der sich noch vor dem Haus befindlichen Seniorin. Trotz intensiver Gegenwehr erlangte der Täter das Armband und flüchtete anschließend in Richtung Sierichstraße.

Die 82-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen. Dieser wird bislang wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 40 bis 45 Jahre - etwa 1,70 m - dickliche, gedrungene Statur - dunkle kurze Haare - trug eine Oberbekleidung mit einem weißen T-Shirt darunter

Das örtliche Raubdezernat (LKA 144) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Ri.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell