POL-F: 230215 - 0197 Frankfurt-Bahnhofsviertel: 24-Jähriger mit Crack festgenommen

(dr) Beamte des 4. Reviers wollten am gestrigen Dienstag, den 14. Februar 2023, einen jungen Mann in der Taunusstraße kontrollieren. Als dieser die Streife erblickte, nahm er umgehend die Beine in die Hand. Die Flucht war jedoch nur von kurzer Dauer, denn kurz darauf erfolgte die Festnahme des 24-jährigen Mannes. Zu seinem Pech hatte er rund 23 Gramm Crack in verkaufsfertigen Portionen einstecken sowie 150 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung. Nach Sicherstellung der Beweismittel ging es für den Festgenommenen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt. Der wohnsitzlose Mann soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

