POL-F: 230216 - 0200 Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) - (lo) Unter dem Vorwand, Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma zu sein, ließ eine 62-jährige Frau am Montag, den 14. Februar 2023, gegen 17.00 Uhr, zwei Unbekannte in ihre Wohnung in der Konstantinstraße eintreten. Nachdem die beiden Betrüger die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Dame, dass ihre EC-Karte fehlte. Im weiteren Verlauf stellte sie ebenfalls fest, dass kurz nach dem "Besuch" der ...

