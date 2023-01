Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollen der Polizei

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag führte die Polizei Schifferstadt in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei in Bezug auf Einbruchsprävention verstärkt Kontrollen in Limburgerhof, Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim durch. Bei den Kontrollen konnten keine Hinweise auf Einbruchdelikte erlangt werden. Bei einem Fahrzeugführer wurde bei der Kontrolle in Dannstadt-Schauernheim ein Messer sichergestellt. Durch die Waffenbehörde wird nun geprüft, ob der Herr berechtigt im Besitz des Messers ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell