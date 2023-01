POL-PDLU: Betrug durch angeblichen Mitarbeiter von Microsoft

Speyer (ots) - Am 09.01.2023 gegen 16:00 Uhr beschädigte eine 21-Jährige beim Vorwärtseinparken den neben ihr geparkten Pkw auf einem Parkplatz in der Iggelheimerstraße. Trotz des verursachten Fremdschadens von mehr als 3000 Euro entfernte sie sich fußläufig. In der Zwischenzeit kam der 26-jährige Halter des beschädigten Fahrzeugs an seinen geparkten PKW und ...

