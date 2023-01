Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots)

Am 09.01.2023 gegen 16:00 Uhr beschädigte eine 21-Jährige beim Vorwärtseinparken den neben ihr geparkten Pkw auf einem Parkplatz in der Iggelheimerstraße. Trotz des verursachten Fremdschadens von mehr als 3000 Euro entfernte sie sich fußläufig. In der Zwischenzeit kam der 26-jährige Halter des beschädigten Fahrzeugs an seinen geparkten PKW und verständigte die Polizei in Speyer. Als die Unfallverursacherin an der Unfallstelle erschien, wurde sie von den Beamten als Beschuldigte einer Verkehrsunfallflucht belehrt und mit den daraus resultierenden strafrechtlichen Konsequenzen konfrontiert. Im Laufe der Unfallaufnahme teilte die 21-Jährige mit, dass sie Medikamente zu sich genommen hatte, welche Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit haben könnten. Daraufhin wurde ihr auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

