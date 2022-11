Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis, dafür alkoholisiert und mit gefälschten Dokumenten

Gera (ots)

Weida: Im Rahmen des Fußballspiels des FC Thüringen Weida gegen Carl-Zeiss Jena konnte im Rahmen einer Vorkontrolle ein Kraftfahrzeugführer festgestellt werden, welchem die deutsche Fahrerlaubnis in der Vergangenheit entzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle wies sich der Mann mit einem gefälschten polnischen Ausweis und einem gefälschten polnischen Führerschein aus. Bei dem Mann konnte außerdem während der Kontrolle Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Er gab vor Ort zu, Alkohol konsumiert zu haben, einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte er jedoch. In der Folge wurde der Mann zur Blutprobenentnahme in das Klinikum nach Gera verbracht. Ihn erwarten Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung und der Trunkenheit im Straßenverkehr.

