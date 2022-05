POL-HWI: Diebstahl von Diesel und Traktorteilen

Rehna/Utecht (ots) - In der zurückliegenden Nacht war die Polizei Gadebusch aufgrund eines Schuppenbrandes in Utecht und einer brennenden Gartenlaube in Rehna im Einsatz. Insgesamt entstand Sachschaden von schätzungsweise 16.000 Euro. Am Sonntagabend gegen 23:30 Uhr wurden die eingesetzten Beamten über den Brand eines Schuppens in Campow bei Utecht informiert. Bei ihrem Eintreffen brannte der Schuppen in voller ...

mehr