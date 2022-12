Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mann verstirbt auf dem Nachhauseweg - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 17.12.2022, ist ein 51 Jahre alter Mann auf dem Nachhauseweg zwischen Schopfheim und Hasel verstorben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte der Mann am Freitagabend zunächst eine betriebliche Weihnachtsfeier und danach eine Lokalität in Schopfheim-Gündenhausen besucht. Gegen 01:20 Uhr dürfte er sich zu Fuß auf den Nachhauseweg gemacht haben. Am Samstagmorgen wurde er tot auf dem parallel zur B 518 verlaufenden Radweg bei Hasel gefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor, vielmehr ist von einem tragischen Unglücksfall auszugehen. Die Kriminalpolizei Lörrach sucht Zeugen, um die Umstände des Heimwegs nachvollziehen zu können! Personen, denen nach 01:20 Uhr ein Fußgänger zwischen dem Gewerbegebiet Gündenhausen und Hasel aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07621 176-0 zu melden.

