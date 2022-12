Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Erste Folgemeldung zu: Brand im Gebäude der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Freiburg

Freiburg (ots)

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen zu dem Brand in der Landeserstaufnahmeeinrichtung im Laufe des Tages fortgesetzt.

Der Brand ereignete sich in einem Unterkunftszimmer, in welchem sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zwei Personen befanden. Eine technische Ursache, die zur Entstehung des Feuers führte, ist ebenfalls auszuschließen. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf eine mögliche vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung. Der Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens der LEA, welcher bei dem Feuer Rauchgas einatmete, wurde nur leicht verletzt und wird nicht stationär behandelt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere 10.000EUR summieren.

sk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Erstmeldung vom 19.12.2022, 07.33 Uhr POL-FR: Freiburg Brand im Gebäude der Landeserstaufnahmeanstalt in Freiburg - eine leichtverletzte Person

Freiburg Aus bisher nicht geklärten Gründen kam es am Sonntagabend, 18.12.2022, kurz vor Mitternacht, zu einem Brand in einem Gebäude der Landeserstaufnahmeanstalt (LEA) Freiburg, welcher rasch durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden konnte. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach erster Schätzung dürfte Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden sein.

Aufgrund des Brandes in einem Schlaf-/ Wohnzimmer, in dem sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs mehrere Personen befanden, mussten Teile der LEA geräumt werden. Rund 50 Personen wurden in andere Gebäude der Unterkunft verlegt.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen.

sk

