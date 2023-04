LPI-NDH: Katalysator von Auto gestohlen

Bad Langensalza (ots) - Von einem Fahrradträger eines Volvos stahlen Unbekannte gestern zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr, am Japanischen Garten zwei Elektrofahrräder. Der oder die Täter durchtrennten die Streben des Fahrradträgers und gelangten so an die Räder. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

