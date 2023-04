LPI-NDH: E-Bikes von Auto gestohlen

Mühlhausen (ots) - Zwei Täter drangen am Sonntagabend gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Puschkinstraße ein. Hierbei aktivierten sie den Alarm, so dass die Inhaberin informiert wurde und die Polizei verständigte. Vor Ort entdeckte sie ein aufgebrochenes Fenster. In einem Büro waren verschiedene Gegenstände umgestellt, ein Laptop und ein Beamer fehlten. Zeugen hatten die Täter beobachtet und beschrieben. Hiernach richten sich gegenwärtig die ...

mehr