Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Überfall auf einen Transporter der Firma Lila Bäcker - Folgemeldung

Neubukow (ots)

Nachdem es in den frühen Morgenstunden zu einem Überfall auf ein Transportfahrzeug einer Bäckereifiliale gekommen ist, liegen der Polizei nun weitere Erkenntnisse vor. Der 31-jährige Fahrer war mit einem weißen Transporter gegen 05:15 Uhr auf der L12 zwischen den Ortschaften Rerik und Neubukow unterwegs, um die Filialen zu beliefern sowie Einnahmen abzuholen. Etwa in Höhe der Ortschaft Zweedorf wurde das Fahrzeug durch ein auf der Fahrbahn liegendes Brett mit Nägeln ausgebremst. In der weiteren Folge soll er durch zwei maskierte Personen attackiert und unter Vorhalt eines Gegenstands bedroht worden sein. Bei dem Gegenstand handelte es sich seiner Aussage zu Folge um eine Schusswaffe. Im Anschluss entwendeten die Täter Bargeld in einem unteren fünfstelligen Bereich. Sie flohen laut Angaben des Fahrers mit einem roten Seat Toledo älteren Baujahrs, ohne Kennzeichen in Richtung Neubukow. Eine umgehend eingeleitete Fahndung erbrachte bislang keine Hinweise. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und sicherte Spuren am Tatort. Hierzu wurde die L12 kurzfristig, halbseitig gesperrt. Der 31-jähriger Fahrer erlitt einen Schock. Personen, die Hinweise auf den beschriebenen, roten Seat Toledo älteren Baujahrs im Bereich zwischen Neubukow und Rerik geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 038208-888 2224, die Online Wache unter polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Tobias Gläser

