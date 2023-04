POL-HRO: Überfall auf einen Transporter der Firma Lila Bäcker - Korrekturmeldung

Rostock (ots) - Am 16.04.2023 gegen 00:14 Uhr kam es im Bereich des Wiesenwegs in 18119 Rostock Warnemünde zu einem tätlichen Angriff auf einen 59-jährigen Taxifahrer, wobei dieser verletzt wurde. Der gesuchte Tatverdächtige bestieg das Taxi vor der Lokalität "Rosmarin´o" Am Strande 3 in 18055 Rostock und ...

mehr