Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: PKW in die Leitplanke gesetzt und Fahrer geflüchtet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zu Fuss von der Unfallstelle geflüchtet ist der Fahrer eines PKW Mercedes. Er fuhr am Freitag, 31.03.2023, gegen 21:40 Uhr, auf der BAB 38 in Richtung Göttingen. Zwischen den Anschlussstellen Leinefelde-Worbis und Heilbad Heiligenstadt krachte er aus bisher unbekannter Ursache in die Mittelleitplanke. Der Mercedes wurde erheblich beschädigt. Nach ersten Zeugenaussagen stieg der Fahrer aus dem PKW und verließ zu Fuss die Unfallstelle. Augenscheinlich war er am Kopf und einer Hand verletzt. Zur Suche nach dem Unfallflüchtigen kamen auch der Polizeihubschrauber und ein Fährtenspürhund zum Einsatz. Die Suche blieb erfolglos, die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an. Am PKW und der Leitplanke entstand Sachschaden von ca. 11.000 EUR.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell