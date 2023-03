API-TH: Überladener Holztransporter auf der A 9 am Hermsdorfer Kreuz gestoppt!

Hermsdorfer Kreuz (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Stauende kam heute Nachmittag auf der A 4 kurz vor dem Hermsdorfer Kreuz in Richtung Dresden ein Mann ums Leben. Der 63-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus Leipzig hatte den Stau an einer Baustelle übersehen und war auf einen Sattelzug aufgefahren. Er wurde eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Sattelzuges ...

