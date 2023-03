POL-DU: Dellviertel: Bei Verkaufstermin IPhone entwendet

Duisburg (ots) - Fünf Unbekannte haben am Samstagabend (4. März, 18:50 Uhr) eine Mutter (60) sowie ihren Sohn (31) verfolgt, nachdem die beiden am Meidericher Bahnhof aus einer Bahn gestiegen waren. Als sie im Bereich Herkenberger Straße/Singstraße waren trat einer der Verfolger dem Sohn in den Rücken und nahm ihm das Handy ab. Anschließend flüchteten die Männer, die etwa Mitte zwanzig Jahre alt sind, in Richtung ...

