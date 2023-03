Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei Personen nach Handydiebstahl festgenommen - Zeugin gibt wichtigen Hinweis

Neuss (ots)

Zwei männliche Personen betraten nach ersten Erkenntnissen am Dienstag (28.02.) gegen 16:45 Uhr einen Mobilfunkladen an der Niederstraße in Neuss. Nachdem sie sich im Geschäft umgesehen hatten, verließen sie dieses wieder und kehrten zirka zehn Minuten später in das Geschäft zurück. Nun rissen die Personen mehrere Mobiltelefone von den Sicherungen ab und flüchteten auf der Sebastianusstraße in Richtung Drususallee. Ein Mitarbeiter des Mobilfunkgeschäftes folgte den Flüchtenden noch bis zum Benno-Nußbaum-Platz und verlor hier den Kontakt. Jedoch konnte eine weitere Zeugin beobachten, wie die flüchtenden Männer auf der Büttger Straße in ein Fahrzeug stiegen und mit quietschenden Reifen davon fuhren. Sie konnte das Kennzeichen ablesen und es der Polizei mitteilen. Die wiederum, konnte das Fahrzeug, auf Grund des Hinweises der Zeugin, auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Meerbusch antreffen und schließlich auf der Burgunderstraße in Düsseldorf anhalten.

Die Personen im Fahrzeug, ein 14-Jähriger, ein 21-Jähriger und ein 24-Jähriger, wurden vor Ort festgenommen und im Anschluss zu einer Polizeiwache gebracht. Das erlangte Diebesgut wurde ebenfalls aufgefunden und dem Ladenbesitzer wieder ausgehändigt.

Die drei Festgenommen, mit Wohnsitz in Duisburg, wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Prüfung von Haftgründen wieder entlassen.

Auf sie wartet nun ein Strafverfahren wegen bandenmäßigem Diebstahls.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

