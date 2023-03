Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Nach Raub im Krankenhaus

Duisburg (ots)

Ein Mann kam in der Nacht zu Sonntag (5. März, 2:30 Uhr) nach einem Raub in der Beginengasse zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Etwa sechs Unbekannte hatten auf ihn eingeschlagen und eingetreten. Sie entrissen ihm die Bauchtasche, in der sich seine Geldbörse sowie diverse Dokumente befanden, und rannten weg. Der 35-Jährige kann einen der Räuber beschreiben: Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er machte einen muskulösen Eindruck, hatte kurze, schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart und trug einen weißen Pullover. Die Polizei sucht Zeugen für den Überfall. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

