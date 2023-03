Polizei Duisburg

POL-DU: Einbruchschutz - das etwas andere Nachbarschaftstreffen...

Duisburg (ots)

Mal Lust auf ein etwas anderes Nachbarschafts-, Mädels- oder Kumpeltreffen? Sie sind eine Gruppe von maximal acht Personen oder kommen lieber alleine und haben Lust bei einem Kaffee mit uns über Einbruchschutz zu sprechen? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0203 280 4254 oder per Mail unter kkkpoTechnik.Duisburg@polizei.nrw.de an. Wir zeigen Ihnen in der neuen Polizeiwache in Ruhrort (Alte Duisburger Straße 15, 47119 Duisburg)an Ausstellungsstücken, wie die Einbrecher vorgehen und wie Sie sich am besten schützen können. Unsere Beratung ist kostenlos - denn die Sicherung ihrer Wohnung oder ihres Hauses ist uns wichtig! Apropos Kosten...leider können wir die Sicherungsmaßnahmen bei Ihnen nicht bezahlen. Aber lassen Sie sich überraschen: Guter Schutz muss nicht teuer sein!

Wer keine Möglichkeit hat nach Ruhrort zu kommen, den besuchen wir auch gerne zu Hause oder freuen uns über eine Teilnahme an der Zoom-Videokonferenz. Diese findet jeden Freitag um 13 Uhr statt und ist mit folgenden Einwahldaten zu erreichen:

Meeting-ID: 784 019 4768

Kenncode: 713874

Für diejenigen, die sich lieber unabhängig von Terminen erkundigen möchten, empfehlen wir, sich auf den Internetseiten www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de zu informieren.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell