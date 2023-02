Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: 40-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 40 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrads am Montag von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, nachdem er gegen 14.40 Uhr in Waldenbuch in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 40-Jährige auf der Straße "Glashütter Täle" aus Richtung Bahnhofstraße kommend unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. An dem Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

