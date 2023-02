Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Unfall auf einem Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Ein Gesamtsachschaden von etwa 17.000 Euro entstand am Montag gegen 11.00 Uhr bei einem Unfall auf einem Discounter-Parkplatz in der Straße "Im Remsel" in Erligheim. Eine 72 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte wohl vorwärts auf einen der Parkplätze einparken. Hierbei verwechselte sie vermutlich Vorwärts- und Rückwärtsgang, was dazu führte, dass sie rückwärts gegen einen abgestellten VW prallte. Der VW wurde in der Folge gegen einen Baum geschoben. Verletzte gab es keine.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell