POL-LB: Holzgerlingen: Zigarettenautomat am Bahnhofplatz aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Montag wurde in ein Lebensmittelgeschäft am Walhornplatz in Renningen-Malmsheim eingebrochen. Eine bislang unbekannte Person versuchte vermutlich zuerst die Eingangstür aufzuhebeln und verschaffte sich letztendlich über eine weitere Tür gewaltsam Zutritt zum Lager und Verkaufsraum. In der Folge wurden Tabakwaren und Getränkedosen im Gesamtwert von etwa 5.300 Euro entwendet. Der ...

