Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart: Sattelauflieger gerät in Brand

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Montag gegen 13:00 Uhr einen brennenden Lkw auf dem Standstreifen der Autobahn 8 kurz vor der Ausfahrt Neuhausen auf den Fildern. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer war dort von Stuttgart in Fahrtrichtung Ulm unterwegs, als er kurz vor 13:00 Uhr Rauchentwicklung aus Richtung der Ladefläche bemerkte. Der 57-Jährige hielt auf dem Standstreifen an und versuchte mit zwei Feuerlöschern, das in dem Sattelauflieger entstandene Feuer zu löschen. Da dies nicht gelang, koppelte er aus Sicherheitsgründen die Zugmaschine ab. Zwischenzeitlich hatte sich eine große Rauchsäule entwickelt, die zeitweise auch zu Sichtbehinderungen auf der Autobahn führte. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den in Vollbrand stehenden Auflieger löschen, die aus medizinischen Geräten bestehende Ladung wurde jedoch durch das Feuer vollständig zerstört. Der Auflieger wurde von einem Abschleppdienst abgeschleppt. Der Sachschaden am Sattelauflieger beläuft sich auf rund 5.000 Euro, der Wert der Ladung ist derzeit noch unbekannt. Die Ursache für den Brand konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen könnte die Ladung möglicherweise infolge eines defekten Akkus in Brand geraten sein. Während der Lösch-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten war zunächst nur der linke Fahrstreifen befahrbar. Gegen 14:15 Uhr konnte auch der mittlere Fahrstreifen freigegeben werden, gegen 15:30 Uhr waren schließlich alle drei Fahrstreifen wieder frei. Es hatte sich ein Rückstau von rund 6 Kilometern Länge gebildet. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, der Flugverkehr des angrenzenden Flughafens Stuttgart war nicht beeinträchtigt.

