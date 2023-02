Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim-Ottmarsheim: wertvolle Bücher gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Diebstahl in großem Umfang ist es zwischen Samstagabend und Montagmorgen in der Rudolf-Diesel-Straße in Ottmarsheim gekommen. Unbekannte öffneten mittels Schneidwerkzeugen ein Fenster einer Firma, konnten so wiederum eine Tür öffnen und in das Gebäude eindringen. Anschließend entwendeten sie insgesamt 20 Paletten mit Büchern. Hierfür wurden aufgrund der Menge des Diebesgutes vermutlich ein Hubwagen und ein LKW verwendet. Bei der gestohlenen Ware handelt es sich um hochwertige Bücher, deren Gesamtwert abschließend noch nicht feststeht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: HINWEISE.KRIPO.LUDWIGSBURG@polizei.bwl.de entgegen.

