Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unbekannte gehen auf Insassen eines Mercedes los

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend gingen noch unbekannte Täter in der Heiligkreuzstraße in Vaihingen an der Enz auf die Insassen eines Mercedes los, worauf bei der Polizei mehrere Notrufe von unbeteiligten Zeugen eingingen. Nach derzeitiger Ermittlungen schlugen vier bis fünf noch unbekannte Personen gegen 18.30 Uhr vermutlich mit Baseballschlägern auf den Mercedes ein, in dem ein 18 und ein 42 Jahre alter Mann saßen. Im Anschluss sollen die Angreifer in einem PKW geflüchtet sein. Der Mercedes wurde hierdurch so stark beschädigt, dass er im Anschluss nicht mehr fahrbereit war. Die Fahrer- und Beifahrerscheibe waren jeweils geborsten und die Windschutzscheibe ebenfalls teilweise zertrümmert. Der 18-Jährige wurde durch umherfliegende Splitter im Gesicht verletzt. Aufgrund dessen wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Die Verletzungen waren glücklicherweise nur leicht. Die noch unbekannten Täter dürften in einem Kombi oder Geländewagen unterwegs gewesen. Es könnte sich um einen BMW gehandelt haben. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht weitere Zeugen, die Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell