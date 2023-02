Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Auseinandersetzung am Bahnhof gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntag gegen 05.40 Uhr vor dem Bahnhofsgebäude in Ludwigsburg ereignet hat. Ein 16 Jahre alter Jugendlicher soll aus noch unbekannter Ursache in Streit mit zwei bislang Unbekannten geraten sein. Laut Zeugenaussagen habe der 16-Jährige Flaschen nach seinen Kontrahenten geworfen. Darüber hinaus hob er einen Gullideckel aus dem Boden und warf diesen gegen die Scheibe eines Imbisses, die dadurch beschädigt wurde. Zwischen den Unbekannten und dem Jugendlichen entwickelten sich hierauf Handgreiflichkeiten. Im Zuge dieser sollen die beiden noch unbekannten Tatverdächtigen, möglicherweise unterstützt durch zwei weitere Personen, den 16-Jährigen geschlagen und getreten und ihm die Jacke, das Handy und den Geldbeutel geraubt haben. Anschließend machten sie sich aus dem Staub. Aufgrund sprachlicher Barrieren gestaltete sich die Sachverhaltsermittlung schwierig. Außerdem schrie der Jugendliche immer wieder umher. Da er leichte Verletzungen davon getragen hatte, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und im Anschluss auf freien Fuß gesetzt. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Gegen die zwei bzw. vier unbekannten Tatverdächtigen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung im Bahnhofsbereich beobachtet haben, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per Email: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

