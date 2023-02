Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Zeugen nach Verkehrsunfall in der Talstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 07:50 Uhr meldete ein Zeuge einen weißen Fiat Ducato mit Heilbronner Kennzeichen (HN-), der in der Talstraße in Pleidelsheim nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Blumenkübel sowie einen Baum geprallt war. Das Fahrzeug soll mit drei männlichen Personen besetzt gewesen sein, die in der Folge in Richtung Industriegebiet geflüchtet seien. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurden zwei der mutmaßlichen Tatverdächtigen auf dem Dach eines Gebäudes in der Siemensstraße angetroffen und vorläufig festgenommen.

Der Fiat verlor durch den Unfall Betriebsstoffe, die durch die Feuerwehr abgebunden wurden. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde folglich abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu der bislang unbekannten dritten Person und zum Fahrer des Fiat Ducato geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: MARBACH-NECKAR.PREV@polizei.bwl.de, zu melden.

