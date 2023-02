POL-LB: Marbach a. N./Rielingshausen: Gartenhäuser aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - Ein 28 Jahre alter Mann musste die Nacht zum Sonntag in einer Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen verbringen, nachdem er am Samstagabend in einem Supermarkt in der Talstraße randaliert hatte. Der 28-Jährige soll gegen 17.30 Uhr die Tür einer Kundentoilette des Geschäfts mit einem Messer beschädigt haben. Anschließend ...

