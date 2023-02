Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 28-Jähriger randaliert in Supermarkt

Ludwigsburg (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann musste die Nacht zum Sonntag in einer Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen verbringen, nachdem er am Samstagabend in einem Supermarkt in der Talstraße randaliert hatte. Der 28-Jährige soll gegen 17.30 Uhr die Tür einer Kundentoilette des Geschäfts mit einem Messer beschädigt haben. Anschließend bedrohte er zwei Mitarbeiterinnen des Supermarktes. Gegenüber den verständigten Polizeibeamtinnen und -beamten verhielt sich der alkoholisierte Mann ebenfalls aggressiv, weshalb ihm letztlich Handschließen angelegt werden mussten. Auf dem Weg zum Streifenwagen widersetzte sich der 28-Jährige vehement den polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Polizistinnen und Polizisten. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell