POL-PDNR: Kiffer fragt den falschen Fußgänger nach einer Wegbeschreibung

Linz am Rhein (ots) - Am Sonntagmorgen wurde der Polizeiinspektion Linz eine verhaltensauffällige Person gemeldet, welche in der Straße "In der Au" in Linz randaliert und dabei möglicherweise parkende Fahrzeuge beschädigt. Der polizeibekannte Mann konnte im Rahmen der Fahndung durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Der 37-Jährige aus ...

