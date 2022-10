Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung Parkdeck Bahnhof in Wissen

Wissen (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag, 21.10.2022 auf Samstag, 22.10.2022 kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Scheibe auf dem Bahnhofsgelände in Wissen. Unbekannte Täter beschädigten, vermutlich durch Werfen eines Gegenstandes, eine Scheibe im Bereich des Parkdecks in Wissen. Dem Schadensbild folgend muss der Gegenstand von der Rathausstraße Höhe Hausnummer 33 aus auf die Scheibe geworfen worden sein. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache in Wissen unter der Tel. Nr. 02742/935-0

