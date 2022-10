Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Wissen

Wissen (ots)

Wissen. Am Samstag, 22.10.2022 im Zeitraum 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr kam es in Wissen, Parkplatz Maarstraße (hinter dem Sportwarengeschäft Tretmühle) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfallverursacher beschädigte beim Ausparken aus einer Parktasche, einen neben ihm stehenden PKK im hinteren Bereich der Beifahrerseite. Zeugen gaben an, dass es sich bei dem unfallverursachenden PKW um einen weißen PKW, vermutlich der Marke OPEL gehandelt haben könnte. Der Spurenlage folgend müsste dieser PKW im hintere Bereich der Fahrerseite Beschädigungen aufweisen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Wissen unter der Tel. Nr. 02742/935-0 in Verbindung zu setzen.

