Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auseinandersetzung Kirmes Anhausen

Anhausen (ots)

Am frühen Sonntagmoren kam es auf der Kirmes in Anhausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf ein männlicher Täter mit Reizgas gesprüht haben soll. Vor Ort klagten mehrere Personen über Atemwegsreizungen. Wer kann Hinweise zu dem männlichen Täter geben? Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell