Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gebäudebrand in Vaihingen an der Enz

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 10:45 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Vaihinger Altstadt zu einem Küchenbrand. Nachdem die Löschversuche eines 37-jährigen Bewohners zunächst fehlschlugen, rettete sich die dreiköpfige Familie ins Freie und wählte den Notruf. Durch den Brand wurde das Haus stark beschädigt, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar, die betroffene Familie kommt vorübergehend bei Nachbarn unter. Ferner wurden durch den Brand noch zwei angrenzende Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren aus Vaihingen/Enz, Sersheim, Markgröningen und Ludwigsburg konnte die Brände bis etwa 12:00 Uhr löschen. Die Nachbargebäude konnten anschließend wieder betreten werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entzündete sich mutmaßlich Öl, welches in einem Topf erhitzt wurde. Durch die Nachlöscharbeiten kommt es aktuell noch vereinzelt zu Behinderungen im Bereich der Graben- und Turmstraße.

