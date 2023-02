Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Statement des Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Osnabrück zur heutigen Geldautomatensprengung in Osnabrück/ Melle

Osnabrück/ Emsland (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, dem 22.02.2023, ist es gegen 02:40 Uhr an der Gesmolder Straße in Melle zur Sprengung eines Geldautomaten gekommen. Aufgrund der sofort eingeleiteten Fahndung durch zahlreiche Polizeikräfte, konnten zwei der flüchtigen Täter im Bereich der Ortschaft Wettrup (Emsland) festgenommen werden. Die Fahndung nach dem dritten Täter laufen aktuell auf Hochtouren. Im Rahmen des Einsatzes verunglückte ein Streifenwagen und drei Beamte wurden zum Teil schwer verletzt.

Michael Maßmann, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück:

"Die erneuten Festnahmen von Geldautomatensprengern im Emsland, unmittelbar nach ihren Taten, sind ein Beleg für unsere erfolgreichen Fahndungsmaßnahmen. Bereits Anfang Januar konnten Tatverdächtige nach einer Geldautomatensprengung in Lüneburg in unserem Bereich festgenommen werden. Jede Tat, die wir vereiteln, bringt uns auch bei den Ermittlungen einen Schritt weiter. Unser Ziel ist es, den Tätern ein für allemal das Handwerk zu legen. Wie skrupellos die Täter vorgehen, zeigt sich auch dadurch, dass die Täter heute Morgen bei ihrer Flucht Laserpointer nutzten, um die eingesetzten Beamtinnen und Beamte zu blenden. Den Tätern ist jedes Mittel recht, um an das schnelle Geld zu kommen. Sie nehmen Verletzungen von Menschen billigend in Kauf - das hat sich heute wieder gezeigt. Den drei verletzten Polizeibeamten wünsche ich eine gute Genesung! Mein ausdrücklicher Dank gilt ihnen und allen anderen Kolleginnen und Kollegen, die durch ihr hohes Engagement dazu beigetragen haben, die Täter dingfest zu machen."

