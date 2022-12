Ulm (ots) - Gegen 19.30 Uhr fuhr der Fahranfänger auf der Landstraße 1164 von Eybach in Richtung Waldhausen. Weil er wohl zu schnell unterwegs war, verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Mercedes. Deshalb kam er nach links von der Straße ab und stieß in eine Böschung. Der Pkw überschlug sich ...

